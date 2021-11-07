Fatih Karagümrük - Galatasaray | 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğun favorilerinden Galatasaray'ı konuk ediyor.

Ev sahibi takımda hedef 2 maçlık üç puan hasretini sona erdirmek. Galatasaray ise Gaziantep galibiyetinin ardından Karagümrük'ü de yenerek yeniden seri yakalamak istiyor.

Karşılaşma öncesinde Fatih Karagümrük 18 puanla 9. sırada, konuk Galatasaray ise 20 puanla 6. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Borini, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Kerem, Halil Dervişoğlu

BOEY VE ARDA TURAN YOK!

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Sacha Boey ve Arda Turan Fatih Karagümrük maçında yoklar. İki ismin milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisinde de forma giymesi beklenmiyor.

TAYLAN ANTALYALI SINIRDA!

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.