Fatih Karagümrük Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'de 12. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşma sarı kırmızılıların son anlarda bulduğu golle 1-1 berabere bitti. İki takımın da 1'er puanı hanesine yazdırdığı maçta Galatasaray, 21 puana yükseldi.

Fatih Karagümrük'ün golü 69. dakikada Bertolacci'den geldi. Galatasaray'ın golünü ise 88. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük puanını 19'a çıkardı. Galatasaray ise puanını 21'e yükseltti.

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, perşembe günü iç sahada 1-1 sonuçlanan Lokomotiv Moskova mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sol bekte van Aanholt yerine Ömer Bayram'a, orta sahada Feghouli yerine Emre Kılınç'a, ileri uçta ise Morutan yerine Babel'e ilk 11'de şans verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Muslera - Yedlin, Marcao, Nelsson, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılınç, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.



ÖMER BAYRAM LİGDE İLK KEZ 11'DE



Fatih Terim'in VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk 11'de şans verdiği Ömer Bayram, ligde ilk kez bir maçta ilk 11'de kendisine yer buldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a karşı oynanan karşılaşmalarda ilk 11'de yer alan Ömer Bayram, Fatih Karagümrük maçına kadar olan süreçte ise ligde 7 maçta oyuna sonradan dahil oldu.



BABEL VE EMRE KILINÇ İLK 11'E GERİ DÖNDÜ



Galatasaray'da Fatih Karagümrük mücadelesinde ilk 11'de başlayan Ryan Babel ligde 3, Emre Kılınç ise 5 maç sonra kendisine ilk 11'de yer buldu. Hollandalı oyuncu Ryan Babel, Spor Toto Süper Lig'de son olarak 8'inci haftada oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasına 11'de başlarken Ömer Bayram ise 6'ncı haftada oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de görev almıştı.



GALATASARAY'DA 2 EKSİK



Sarı-kırmızılı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük karşısına 2 oyuncusundan yoksun olarak çıktı. Sakatlığı süren ve tedavisine Fransa'da devam edilen Sacha Boey ile düz koşulara başlayan Arda Turan, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.



FARIOLI'DEN 3 DEĞİŞİKLİK



VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli ise ligde geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Kayserispor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 3 değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı. Genç teknik adam, cezalı olan Luckassen yerine Hedenstad'a, Bertolacci yerine Ahmed Musa'ya, Emre Mor yerine ise Karamoh'a şans verdi. Fatih Karagümrük, Galatasaray mücadelesinde sahaya, Viviano - Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Karamoh, Borini, Musa ve Pesic ilk 11'i ile çıktı.



JIMMY DURMAZ ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK 11'DE, EMRE MOR YEDEK



VavaCars Fatih Karagümrük'te bir dönem Galatasaray formasını giyen iki isimden Jimmy Durmaz ilk 11'de kendisine yer bulurken, Emre Mor ise yedekler arasında yer aldı.



MEDHI BENATIA 4 MAÇ SONRA KADRODA



Fatih Karagümrük'ün yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Faslı savunma oyuncusu Medhi Benatia, 4 maç aranın ardından kadroya geri döndü. Ligde son olarak 7'nci haftada oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de kendisine yer bulan 34 yaşındaki oyuncu, Galatasaray karşılaşmasına yedekler arasında başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

27'nci dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Kerem'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Babel'in sol ayağıyla yaptığı ortaya altıpas üzerinde iyi yükselen Halil'in kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kurtardı.



45+2'nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Yedlin'in ortasına yükselen Halil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



67'nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Mohamed'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.



69'uncu dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Emre Kılınç'ın geriye doğru verdi hatalı pasta topla ceza sahası çizgisi önünde buluşan Pesic, topuğuyla pasını Bertolacci'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayının üzerinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



74'üncü dakikada Berkan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Babel topla birlikte ceza sahası önüne kat etti. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.



88'inci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Galatasaray'ın önde baskı ile kazandığı topta, Diagne pasını ceza sahası içerisine giren Feghouli'ye verdi. Bu oyuncudan önce savunmanın yatarak müdahalesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mohamed'in vuruşunda top kaleci Viviano'dan döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Mohamed'in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



90'ıncı dakikada ani gelişen Fatih Karagümrük atağında Balkovec'in arapasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.



90+6'ncı dakikada Morutan'ın kullandığı köşe vuruşunda Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması çizgiden çıkardı.



Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.