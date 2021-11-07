Haberler Galatasaray CANLI İZLE - Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Karagümrük GS maçı...

CANLI İZLE - Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Karagümrük GS maçı...

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor... Hafta içinde Avrupa Ligi mücadelesinde Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ligin zorlu ekiplerinden Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Peki, Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 09:18
CANLI İZLE - Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Karagümrük GS maçı...

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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Sacha Boey ile Arda Turan bu mücadelede forma giyemeyecek. Futbolseverler Karagümrük-Galatasaray maçının yayın bilgilerini merak ediyor. Tüm detaylar haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük'ün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'la karşılaşacağı maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

TAYLAN ANTALYALI CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Fatih Karagümrük ile oynayacakları mücadelede 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Karagümrük karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY KAZANDI KARAGÜMRÜK KAYBETTİ

Ligde son olarak iç sahada Gaziantep FK'yı konuk eden sarı-kırmızılı takım bu maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligde iki maçtır galip gelemeyen Fatih Karagümrük ise son oynadığı Kayserispor karşılaşmasını 2-1 kaybetti.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 15. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 27 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 12 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Karagümrük 2-1'lik skorla kazanırken, ikinci yarıdaki müsabaka ise 1-1 sona erdi.

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