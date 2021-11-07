CANLI İZLE - Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Karagümrük GS maçı...

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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Sacha Boey ile Arda Turan bu mücadelede forma giyemeyecek. Futbolseverler Karagümrük-Galatasaray maçının yayın bilgilerini merak ediyor. Tüm detaylar haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük'ün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'la karşılaşacağı maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

TAYLAN ANTALYALI CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Fatih Karagümrük ile oynayacakları mücadelede 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Karagümrük karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY KAZANDI KARAGÜMRÜK KAYBETTİ

Ligde son olarak iç sahada Gaziantep FK'yı konuk eden sarı-kırmızılı takım bu maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligde iki maçtır galip gelemeyen Fatih Karagümrük ise son oynadığı Kayserispor karşılaşmasını 2-1 kaybetti.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 15. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 27 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 12 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Karagümrük 2-1'lik skorla kazanırken, ikinci yarıdaki müsabaka ise 1-1 sona erdi.