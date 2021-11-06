SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Maçta kural hatası var mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçtiği ve sayısız gol pozisyonlarından yararlanamadığı maçta Rus temsilcisi ile yenişemedi: 1-1. Karşılaşma sonrası ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı.
Milliyet'in haberine göre Rus basınından "championat.com" sitesi, İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv oyuncusu Dmitri Zhivoglyadov'a 2 kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan atmadığını iddia etti. Rusya basınında olayın kare kare fotoğrafları da yayınlandı. 90+2'de Kerem'e yapılan faul sonrasında Dmitri'ye kart çıktı. Sonrasında ise saha içi karıştı.
Hakem Sandro Scharer, bu bölgeye giderek Diagne'ye sarı kart çıkardı. Daha sonra cezalandırılan isim Barinov oldu. İsviçreli hakemin saha içindeki gerginliğin ardından en son kartı, yine sarı kartı olan Zhivoglyadov'a çıkardığı görülüyor.