SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Maçta kural hatası var mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçtiği ve sayısız gol pozisyonlarından yararlanamadığı maçta Rus temsilcisi ile yenişemedi: 1-1. Karşılaşma sonrası ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet'in haberine göre Rus basınından "championat.com" sitesi, İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv oyuncusu Dmitri Zhivoglyadov'a 2 kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan atmadığını iddia etti. Rusya basınında olayın kare kare fotoğrafları da yayınlandı. 90+2'de Kerem'e yapılan faul sonrasında Dmitri'ye kart çıktı. Sonrasında ise saha içi karıştı.