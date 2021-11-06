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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Maçta kural hatası var mı?

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. 1-1 biten mücadele sonrası hakemin, Rus ekibinden Zhivoglyadov'a iki sarı kart gösterdiği halde kırmızı kart çıkartmadığı görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru hamlesi gelecek. Peki, maç tekrar edilecek mi? İşte yaşananlar ve tüm detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 14:47
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Maçta kural hatası var mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçtiği ve sayısız gol pozisyonlarından yararlanamadığı maçta Rus temsilcisi ile yenişemedi: 1-1. Karşılaşma sonrası ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Maçta kural hatası var mı?

Milliyet'in haberine göre Rus basınından "championat.com" sitesi, İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv oyuncusu Dmitri Zhivoglyadov'a 2 kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan atmadığını iddia etti. Rusya basınında olayın kare kare fotoğrafları da yayınlandı. 90+2'de Kerem'e yapılan faul sonrasında Dmitri'ye kart çıktı. Sonrasında ise saha içi karıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Maçta kural hatası var mı?

Hakem Sandro Scharer, bu bölgeye giderek Diagne'ye sarı kart çıkardı. Daha sonra cezalandırılan isim Barinov oldu. İsviçreli hakemin saha içindeki gerginliğin ardından en son kartı, yine sarı kartı olan Zhivoglyadov'a çıkardığı görülüyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Maçta kural hatası var mı?

Rus basını, hakemin olayların başında Zhivoglyadov'a daha önce çıkardığı kartı unutmuş olabileceğini belirtti. Rusların ortaya attığı bu iddianın ardından 'Maç tekrarlanabilir mi?' sorusu akıllara geldi. Raporlarda Dmitri Zhivologlyadov'a tek kart verildiği gözüküyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Maçta kural hatası var mı?

Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatasıyla ilgili olarak sarı-kırmızılı kulüp UEFA'ya başvuru yapıp, hakem raporlarının açıklanmasını talep edecek. Sarı kırmızılar UEFA'dan gelecek rapor doğrultusunda itirazda bulunacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Maçta kural hatası var mı?

UEFA'nın resmi internet sitesindeki maç raporunda 90+3'te saha içinde yaşanan gerilimin ardından Lokomotiv'den Barinov, Zhivoglyadov ve Galatasaray'dan ise Diagne'ye sarı kart çıktığı görülüyor. Lokomotiv Moskova Kulübü'nün resmi internet sitesinde de Zhivoglyadov'a tek sarı kart verildiği bilgisi paylaşıldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Maçta kural hatası var mı?

Maçın tekrarlanacağı iddiası, Galatasaraylı taraftarlar arasında heyecan yarattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesaplarında maçın tekrar edilmesi için UEFA'ya kulübün baskı yapması gerektiğini vurguladılar.

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