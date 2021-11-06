GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da forvet sendromu! Son 10 yılın...

UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan, Süper Lig'de ise şampiyonluk mücadesi veren Galatasaray genç kadrosuyla gelecek için camiaya umut dağıtıyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar kadrosunda yer alan birbirinden önemli forvetlere rağmen büyük bir gol sıkıntısı yaşıyor.

21 MAÇTA 30 GOL ATTI Takvim'in haberine göre; Cimbom bu sezon oynadığı 21 resmi maçta 30 golde kalırken, gol ortalaması sadece 1,42 oldu. Sarı-Kırmızılılar böylece son 10 yıldaki en kötü gol istatistiğini de egale etmiş oldu.