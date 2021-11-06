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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da forvet sendromu! Son 10 yılın...

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandıran Galatasaray, Süper Lig'de ise 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 gol kaydetti. Sarı-kırmızılıların bu karşılaşmalardaki hırslı görüntüsü dikkat çekerken, takımın gol ayakları Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'in etkisiz performansı ise büyük bir sorun olarak göze çarptı. Bu ü.lünün sessiz kalması, son 10 yılın en kötü istatistiğini ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da forvet sendromu! Son 10 yılın...

UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan, Süper Lig'de ise şampiyonluk mücadesi veren Galatasaray genç kadrosuyla gelecek için camiaya umut dağıtıyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar kadrosunda yer alan birbirinden önemli forvetlere rağmen büyük bir gol sıkıntısı yaşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da forvet sendromu! Son 10 yılın...

21 MAÇTA 30 GOL ATTI

Takvim'in haberine göre; Cimbom bu sezon oynadığı 21 resmi maçta 30 golde kalırken, gol ortalaması sadece 1,42 oldu. Sarı-Kırmızılılar böylece son 10 yıldaki en kötü gol istatistiğini de egale etmiş oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da forvet sendromu! Son 10 yılın...

3 FORVETTEN 7 GOLLÜK KATKI

G.Saray iki sezon önce yine Fatih Terim yönetiminde 47 maçta 67 gol atabilmiş ve 1,42 ortalamada kalmıştı. Kadrodaki forvetlerden Diagne ve Mohamed 3, Halil ise 1 kez golle buluşabildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da forvet sendromu! Son 10 yılın...

TERİM KRİZİ NASIL ÇÖZECEK?

Lokomotiv önünde çok önemli fırsatlar yakalamasına rağmen galibiyete ulaşamayan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim'in bu büyük soruna nasıl çözüm bulacağı merakla bekleniyor.

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