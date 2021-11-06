Avrupa kupalarında karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu sezon Türk takımları Avrupa arenasında bir türlü düzenli galibiyetler elde edemezken bu haftayı az da olsa kârlı kapattık. Beşiktaş'ın Lizbon'dan 4-0'lık yenilgi ile döndüğü haftada G.Saray evinde Lokomotiv Moskova'yı elinden kaçırdı ve 1-1 berabere kaldı, haftanın zaferi ise F.Bahçe'den geldi.

Sarı-lacivertliler taraftarını Antwerp deplasmanında aldığı 3-0'lık skorla sevindirirken ülke puanına da büyük katkı sağladı. Son 5 sezonun hesaplandığı UEFA sıralamasında Türkiye 19. sırada 24.500 puanla başladığı haftayı 25.100 puana ulaşıp bir basamak yükselerek kapattı. Türkiye 17. sıradaki Güney Kıbrıs'ın (25.125) ensesine yapışırken, bu hafta puan alamayıp gerileyen Yunanistan'ı (24.700) da geçmeyi başardı.