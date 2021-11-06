Haberler Galatasaray Avrupa kupalarında karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Avrupa kupalarında karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, gruplarındaki 4. maçlarına çıktı. Bu karşılaşmalardan Beşiktaş, Sporting Lizbon'a mağlup olurken, Galatasaray ise Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı. Fenerbahçe ise deplasmanda Belçika ekibi Rolay Antwerp'i mağlup ederek ülke puanına ciddi katkı sağladı. Bu sonuçların ardından Türkiye 19. sırada 24.500 puanla başladığı haftayı 25.100 puana ulaşıp 18. kapatırken, gruplarda kalan 2'şer karşılaşma artık büyük önem taşıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Avrupa kupalarında karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu sezon Türk takımları Avrupa arenasında bir türlü düzenli galibiyetler elde edemezken bu haftayı az da olsa kârlı kapattık. Beşiktaş'ın Lizbon'dan 4-0'lık yenilgi ile döndüğü haftada G.Saray evinde Lokomotiv Moskova'yı elinden kaçırdı ve 1-1 berabere kaldı, haftanın zaferi ise F.Bahçe'den geldi.

Avrupa kupalarında karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sarı-lacivertliler taraftarını Antwerp deplasmanında aldığı 3-0'lık skorla sevindirirken ülke puanına da büyük katkı sağladı. Son 5 sezonun hesaplandığı UEFA sıralamasında Türkiye 19. sırada 24.500 puanla başladığı haftayı 25.100 puana ulaşıp bir basamak yükselerek kapattı. Türkiye 17. sıradaki Güney Kıbrıs'ın (25.125) ensesine yapışırken, bu hafta puan alamayıp gerileyen Yunanistan'ı (24.700) da geçmeyi başardı.

Avrupa kupalarında karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde 3. olup Avrupa Ligi'ne devam etmesi mucizelere kaldı. Tüm Türkiye, G.Saray ve F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeleri için birlik oldu.

Avrupa kupalarında karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

F.Bahçe'nin 25 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Olympiakos maçı artık daha da önem kazandı. Kanarya bu maçı alırsa hem gruptan çıkmak için dev bir adım atacak hem de ülke puanındaki rakibimiz Yunanistan'ı yanımıza yaklaştırmayacak.

Avrupa kupalarında karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

KALAN MAÇLAR

GALATASARAY: Marsilya 25 Kasım 2021 Lazio (D) 9 Aralık 2021.

Avrupa kupalarında karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

FENERBAHÇE: Olympiakos (D) 25 Kasım 2021 E.Frankfurt 9 Aralık 2021.

Avrupa kupalarında karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ: Ajax 24 Kasım 2021 B.Dortmund (D) 7 Aralık 2021.

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