Hak etmedik

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Tabela hariç her şeyin olumlu olduğunu belirten Terim, "Sekiz tane pozisyonumuz var ama kaleyi tutan şutumuz yok neredeyse. Bunu değiştirmeliyiz. Mücadele olarak iyiydik. 2. yarı golden sonra reaksiyon iyi. İlk yarı mücadele müthiş. Oyuna asılma, mücadele her şey tamam. Ama skor olumsuz. Güzel bir maç oldu, bunu galibiyetle taçlandırmak gerekirdi."

SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

Oyuncuların isteğinden memnun olduğunu ifade eden Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herhalde seyredenlere güzel bir maç seyrettirdik diye düşünüyorum. Bunları farklı şekilde kazanmayı yakında öğreneceğiz. UEFA Avrupa Ligi'nde lider olmak her zaman bir avantaj demektir. Şu an 8 puanımız var. Her sonuca göre yine lideriz. Onu da koruyarak sonuna kadar gitmek en büyük isteğimiz. Bu takım ileride daha da bir seviyeye gelecek. Buna gerçekten yürekten inanıyorum."