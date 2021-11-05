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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme için devrede

Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar devre arasının yanı sıra sezon sonunda da birçok isim içim girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray'da gündeme gelen son isim ise Trabzonspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Anthony Nwakaeme... Cimbom yıldız futbolcunun menajeri ile görüştü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 18:45
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme için devrede

Sezon başında büyük bir revizyona gidip genç bir kadro kuran Galatasaray, oyun değiştirecek, tecrübeli birkaç isim de geniş rotasyonda bulundurmak istiyor. Halihazırda Babel, Aanholt, Feghouli, Arda gibi tecrübeli yıldızlar sarı-kırmızılı takımda yer alırken, Cimbom'da sirkülasyon devam edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme için devrede

NWAKAEME'NİN MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bir yandan rekabetçi kimliğini devam ettirmeyi bir yandan da geleceğin güçlü Galatasaray takımını inşa etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda bir transfer girişimi daha yaşandığının bilgisi edinildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme için devrede

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor'da 2018 yılından bu yana forma giyen ve taraflı tarafsız birçok futbolseveri kendisine hayran bırakan Anthony Nwakaeme için nabız yoklandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme için devrede

SOMUT BİR SONUÇ ALINAMADI

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 1989 doğumlu futbolcunun menajeriyle görüşüldü ancak somut bir sonuç alınamadı. Trabzonspor camiası da yönetimin bir an önce Nwakaeme ile sözleşme yenilemesini bekliyor. Tecrübeli futbolcu da bordo-mavililerle yeniden masaya oturmaya çok yakın.

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