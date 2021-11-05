GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - IŞIK VAR AMA... Özellikle ülke puanı açısından Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçında alacağı galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunun bilincinde olan sarı-kırmızılılar, taraftarın da yarattığı yüksek atmosferle birlikte maça tempolu başladı. Top rakipteyken karşı presi, yeri geldiğinde de bölgesel baskıları çok doğru yaparak, çok hızlı toplu ve topsuz olarak hücum geçişleri yaptılar. Zaten eldeki kadronun daha çok endirekt değil (set hücumu) yerine direkt kaleye giden oyunu oynayacak isimlere sahip olduğundan baskılardan sonraki çıkışları çok etkili yapıp, plan doğrultusunda da golü bulmayı düşündüler. Hem bu uygulamayla rakibi eksik yakaladığında daha rahat hücuma çıktılar.

En büyük sıkıntısı bu kadar yüksek eforlu oyunlarda rakip ceza sahasının üzerinde ve içinde üretkenliklerini yeterli seviyede olmadığından skorun 1-0 Galatasaray lehine giden dönemde 2'yi bulamamaları, hele ki bu seviye maçlar için her zaman sıkıntı yaratabilir. Sarı-kırmızılılar, Moskova ile aynı dizilişte oynadı. Zaman zaman bu oyunlar için Feghouli ve Kerem'in hücumda Halil'i yanına sokmayıp çizgide olmasını sağlayarak, iç koridora yeri geldiğinde sağ bek Yedlin, yeri geldiğinde sol bek Aanholt, girerek sayısal üstünlüğü de sağlaması gerekir. Yani dizilişi 3-4-3 gibi, 2-5-3 gibi formasyon seçenekleriyle pas kanallarını çoğaltması da gerekir. Bunu maçın genelinde baskı yediği bölümlerde mutlaka yapması gerekirdi.