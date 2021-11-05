GALATASARAY HABERLERİ - Rus basını Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını böyle gördü!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. karşılaşmasını oynayan Galatasaray, sahasında konuk ettiği Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8'e yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılıların golünü Sofiane Feghouli kaydederken mücadelenin son anları oldukça çekişmeli ve gergin geçti. Bu karşılaşma Rus basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte Rus basınından öne çıkan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı manşetleri...
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"Lokomotiv, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaybetmekten kaçındı"