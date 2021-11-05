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GALATASARAY HABERLERİ - Rus basını Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını böyle gördü!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardaki 4. maçlar oynandı. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında ağırladığı Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kalırken puanını 8'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Rus basını da son dakikaları oldukça çekişmeli geçen bu maçı manşetlerine taşıdı. İşte o manşetlerden bazıları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 08:19
GALATASARAY HABERLERİ - Rus basını Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını böyle gördü!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. karşılaşmasını oynayan Galatasaray, sahasında konuk ettiği Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8'e yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Rus basını Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını böyle gördü!

Sarı-kırmızılıların golünü Sofiane Feghouli kaydederken mücadelenin son anları oldukça çekişmeli ve gergin geçti. Bu karşılaşma Rus basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte Rus basınından öne çıkan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı manşetleri...

GALATASARAY HABERLERİ - Rus basını Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını böyle gördü!

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GALATASARAY HABERLERİ - Rus basını Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını böyle gördü!

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