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Galatasaray haberleri | Ömer Bayram: Kontrol bizde!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile karşılaşan Galatasaray'da, milli futbolcu Ömer Bayram maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ömer, "Lider başladık lider bitirmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 16:53
Galatasaray haberleri | Ömer Bayram: Kontrol bizde!
Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, UEFA Avrupa Ligi'nde grupta kontrolün halen kendilerinde olduğunu belirterek, "Lider başladık lider bitirmek istiyoruz" dedi.

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, UEFA Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 30 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Daha fazlasını istediğimiz ve hak ettiğimiz maçtan bir puan. Grupta halen kontrol bizde, lider başladık lider bitirmek istiyoruz. Uzun zaman hasret kaldığımız tribün desteği için muhteşem taraftarımıza yürekten teşekkürler!" ifadelerini kullandı.
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