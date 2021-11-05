Ahtapot sahnede!

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki gol yememe serisi Lokomotiv Moskova maçıyla sona erdi ama bu Fernando Muslera'nın kalede devleşmesinin önüne geçmedi. Nelsson ve Marcao'nun müthiş uyumu sayesinde savunmada duvar ören Galatasaray, Lazio, Marsilya ve Rusya'da oynanan Lokomotiv maçlarını gol yemeden tamamlamayı bildi. Bu performansı sayesinde zirvede kendine yer bulan sarı-kırmızılı ekip, dün akşam Avrupa'da ilk golü kalesinde gördü. Buna karşılık son dakikalarda Muslera 1 dakika arayla öyle iki kurtarış yaptı ki yine tecrübesini konuşturdu ve Cimbom'u ipten aldı.