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Yusuf Yazıcı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Son dakika spor haberi: Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen A Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın adı ocak ayındaki ara transfer dönemi için Galatasaray ile anılmıştı. 24 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Adem Cebeci transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'in, Yusuf Yazıcı için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Cebeci, temsilciliğini yaptığı oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 21:11 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 21:12
Yusuf Yazıcı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Fransız ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile adının anılmasıyla ilgili temsilcisi Adem Cebeci, açıklamalarda bulundu.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

"TRANSFER GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞMEDİ"
Cebeci, "Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı'ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf'un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında, bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir" dedi.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

"LILLE'İN PLANLARINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"
Cebeci, sarı kırmızılı kulüple bir transfer görüşmesinin yapılmadığına vurgu yaparken, "Temsilciliğini yaptığımız sporcumuz Yusuf Yazıcı, Lille'in planlarında önemli bir yere sahip. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin güzide camialarından biri. Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı'ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf'un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir. Yusuf Yazıcı, Lille'in gelecek planlarında önemli bir yere sahip ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyor" diye konuştu.

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