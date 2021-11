SPOR HABERİ - Markus Gisdol: “Her iki takım da muhteşem bir performans gösterdi“

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Lokomotiv Moskova deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "İlk defa bu kadar çok büyük bir zevk aldım maçtan. İki senedir biz taraftarlardan mahrum kalmıştık, böylesine iyi bir atmosfer yaşayamamıştık. Galatasaray taraftarının heyecanını görmeye değerdi. Benim takımımın bu atmosferden korktuğunu dile getirmiyorum, herkes gayret gösterdi. Takımımız bütün gayretiyle elinden geleni yaptı. İkinci yarıda biraz daha dengeli oyun oldu ve maçı toparlamaya çalıştık. Bazı hatalarımızı gördük ve ilerideki zamanlarda bu hataları düzeltmek istiyoruz. Her iki takım da muhteşem bir performans gösterdi, iki takım da kazanabilirdi" dedi.



"HEYECANDAN MAÇ İÇERİSİNDE BİRAZ DOZ KAÇMIŞ OLABİLİR"

Saha içerisinde yaşanan gerginliğe değinen Gisdol, "Her iki takım tarafında heyecan fazlaydı ve biraz doz kaçmış olabilir maç içerisinde. Dolayısıyla heyecanlar biraz kontrol dışına çıkmış olabilir. Sonuçta her iki oyuncu birbirinden özür diledi, bu durum çok güzeldi. Maç içerisindeki heyecanlı durumlara karşı değilim. Çok güzel bir atmosferde güzel bir maç oldu. Nerede olursa olsun sahaya yabancı madde atmak hoş bir şey değil ama biz onlara iyi niyetli bakmamız lazım" diye konuştu.



"ZAMAN GEÇİRMEK İÇİN TAKTİK YAPMADIK"

Moskova takımının maç içerisinde zamana karşı oynamasıyla ilgili soruya cevap veren Alman teknik adam, "Zaman geçirmek için taktik yapmadık. Oyuncular gerçekten sakatlandı ve acı çekti. Onlar da insan. Galatasaray takım oyuncuları içinde aynı şeyler düşünebiliriz. O yüzden böyle farklı şeyler düşünmeyelim" şeklinde konuştu.



DMİTRY RYBCHİNSKİİ: "MAÇ DUYGU VE HEYECAN DOLUYDU"

Maça değinen Lokomotiv Moskova oyuncusu Dmitry Rybchinskii ise, "Genel olarak ilk yarıda gayret göstermeye çalıştık. Ama karşı takım çok daha etkili bir oyun gösterdiği için ikinci yarıda zorlayabildik ve o zaman gol atabildik. Maç duygu ve heyecan doluydu" diyerek sözlerini tamamladı.