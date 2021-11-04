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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Enes Sali Romanya Milli Takımı'ndan davet aldı

Son dakika spor haberleri... Romanya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İzlanda ve Liechtenstein ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Türk asıllı futbolcu Enes Sali de davet edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 14:39
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Enes Sali Romanya Milli Takımı'ndan davet aldı

Romanya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Kasım'da İzlanda, 14 Kasım'da ise Liechtenstein ile karşı karşıya geleceği maçların aday kadrosu açıklandı. Galatasaraylı Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau aday kadroya dahil edilirken bir de sürpriz yaşandı.

Hagi'nin sahibi olduğu Romanya'nın FC Farul takımında forma giyen Türk asıllı 15 yaşındaki Enes Sali de kadroda yer aldı.

ENES SALİ KİMDİR?

Enes Sali, Toronto doğumlu. 15 yaşındaki genç orta saha, kanatlarda da görev yapabiliyor. Türk asıllı Rumen oyuncu aktüel olarak FC Farul forması giyiyor. Sali'nin güncel piyasa değeri 200 bin euro...

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