Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Enes Sali Romanya Milli Takımı'ndan davet aldı

Romanya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Kasım'da İzlanda, 14 Kasım'da ise Liechtenstein ile karşı karşıya geleceği maçların aday kadrosu açıklandı. Galatasaraylı Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau aday kadroya dahil edilirken bir de sürpriz yaşandı.

Hagi'nin sahibi olduğu Romanya'nın FC Farul takımında forma giyen Türk asıllı 15 yaşındaki Enes Sali de kadroda yer aldı.

ENES SALİ KİMDİR?

Enes Sali, Toronto doğumlu. 15 yaşındaki genç orta saha, kanatlarda da görev yapabiliyor. Türk asıllı Rumen oyuncu aktüel olarak FC Farul forması giyiyor. Sali'nin güncel piyasa değeri 200 bin euro...