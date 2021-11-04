Kalesine duvar ördü

Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı maçlarda henüz rakiplerine gol şansı tanımadı. Sarıkırmızılı takım, E Grubu'nda çıktığı 3 maçı da gol yemeden tamamladı. Bu maçlarda özellikle Marcao ile Nelsson ikilisinin gösterdiği başarılı performans, sarı-kırmızılı takımın başarısında büyük rol oynadı.
Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı maçlarda henüz rakiplerine gol şansı tanımadı. Sarıkırmızılı takım, E Grubu'nda çıktığı 3 maçı da gol yemeden tamamladı. Bu maçlarda özellikle Marcao ile Nelsson ikilisinin gösterdiği başarılı performans, sarı-kırmızılı takımın başarısında büyük rol oynadı. Marcao-Nelsson ile birlikte stoper bölgesinde ideal ikilisini bulan sarı-kırmızılılar, Moskova ekibi karşısında bir kez daha kalesini gole kapatmanın planlarını yapıyor.