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Galatasaray'da Lokomotiv Moskova öncesi Terim'den flaş sözler ve Fenerbahçe derbisine kadar dev prim!

Galatasaray'da son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim önemli açıklamalarda bulunurken yabancı sınırlamasına değindi. Bununla beraber Galatasaray'da, o 3 maç için dev prim açıklandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 12:40
Galatasaray'da Lokomotiv Moskova öncesi Terim'den flaş sözler ve 3 maç için dev prim!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bugünkü L.Moskova maçının kolay geçmesinin beklememesi gerektiğini belirtirken gruptan çıkmaları durumunda birçok şeyi hayal edebileceklerini söyledi.

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova öncesi Terim'den flaş sözler ve 3 maç için dev prim!

Terim, TFF'nin maçı yüzde 100 kapasite oynama taleplerini reddetmesine "9 Kasım'da yüzde 100 kapasiteye geçiliyor ama 4 Kasım'da geçilmiyor. Demek ki bu 5 gün için bir bildiği var federasyonun. 4 Kasım erken demek ki. Yaklaşık 25 bin kişinin, 50 bin kişilik bir efekt yaratacağını düşünüyorum" diyerek tepki gösterirken yabancı kuralı ile ilgili olarak ise şu açıklamaları yaptı:

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova öncesi Terim'den flaş sözler ve 3 maç için dev prim!

"SERBESTKEN 10-11 YERLİ İLE OYNADIM"

Oyuncuyu yabancı-yerli diye ayıramazsınız. Ben geçen sene aşağı yukarı 10-11 Türk'le oynadım, yabancı serbestti. Parayı kulüplerin verdiği bir yerde kararı da onların vermesi gerekir. Bunun için UEFA ve TFF'nin kriterleri var zaten. Sattığınız kadar almanın ne kadar zor olduğunu gelin bize sorun. Ben, 'bu kadar fazla yabancı olduğu zaman Türk oyuncusu yetişmiyor' anlayışına hiçbir zaman inanmadım ve buradan zarar görecek olan da bendim o dönem. Biz 2016'ya gittik. AB vatandaşlarının zaten dolaşımının serbest olduğu Avrupa'da yabancı oyuncular serbest.

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova öncesi Terim'den flaş sözler ve 3 maç için dev prim!

"ANADOLU BU KURALLA FAVORİYİ KALDIRDI"
Dünya şampiyonu Fransa, Avrupa Şampiyonu Fransa, İspanya, Almanya... Anlatabiliyor muyum? Türk oyuncuların kaybolmasına göz yumabilir miyim? Hayatım boyunca Türk oyuncularla başarı kazanmış biriyim. Süper Lig'deki Anadolu takımları, bu kuraldan dolayı hepimize kafa tutmuyorlar mı? Daha zevkli geçmiyor mu? Gidiyorlar, en ekonomik fiyata oyuncuyu buluyorlar ve bizi de başka takımları da her yerde yeniyorlar. Favoriyi kaldırdılar neredeyse. 'Bunlar fazla olduğu için Türk Milli Takımı'na oyuncu bulamıyoruz' demek inandırıcı değil. 21 kişi çağıracaksak 15'i dışarıdan geliyor. Ne güzel.

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova öncesi Terim'den flaş sözler ve 3 maç için dev prim!

"4+2, 6+3 DE OYNADIM, AĞZIMIZI AÇMADIK"
Futbol dinamik bir oyun ve değişime ayak uydurmalısınız. 'Çok yaşlı oyunculara gereksiz paralar' diyorlar. Kardeşim, kulübün tasarrufu seni ne ilgilendirir? UEFA karışmıyor, uymazsan ceza veririm diyor. Kulüplerin ikna olması lazım. Yerli yabancı rekabeti değil bu. Her oyuncu bizim için aynı dildedir, aynı mesafededir. Ben 4+2'de de, 6+3'te de oynadım, ağzımızı da açmadık. İnandırıcı, mantıklı, makul olmak lazım. Ortak konsensus sağlayarak kararı almak lazım. Bu, Türk futbolcularına zarar veren bir hadise değildir asla.

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova öncesi Terim'den flaş sözler ve 3 maç için dev prim!

ÜÇ MAÇ İÇİN PRİM 10 MİLYON TL
Hürriyet'in haberine göre G.saray'da yönetim ve teknik heyetin kararı ile başarıyı ödüllendirme adına 'prim' sistemi devreye sokulurken 3 maç için de önemli bir miktar belirlendi.

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova öncesi Terim'den flaş sözler ve 3 maç için dev prim!

Gaziantep karşısında 2-0 galip gelen G.Saray'da, L.Moskova, Karagümrük ve F.Bahçe derbisi için 10 milyon TL prim açıklandı.

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova öncesi Terim'den flaş sözler ve 3 maç için dev prim!

Gaziantep karşısında 2-0 galip gelen G.Saray'da, L.Moskova, Karagümrük ve F.Bahçe derbisi için 10 milyon TL prim açıklandı.

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