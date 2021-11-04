Galatasaray'da Lokomotiv Moskova öncesi Terim'den flaş sözler ve Fenerbahçe derbisine kadar dev prim!

Terim, TFF'nin maçı yüzde 100 kapasite oynama taleplerini reddetmesine "9 Kasım'da yüzde 100 kapasiteye geçiliyor ama 4 Kasım'da geçilmiyor. Demek ki bu 5 gün için bir bildiği var federasyonun. 4 Kasım erken demek ki. Yaklaşık 25 bin kişinin, 50 bin kişilik bir efekt yaratacağını düşünüyorum" diyerek tepki gösterirken yabancı kuralı ile ilgili olarak ise şu açıklamaları yaptı:

"SERBESTKEN 10-11 YERLİ İLE OYNADIM"

Oyuncuyu yabancı-yerli diye ayıramazsınız. Ben geçen sene aşağı yukarı 10-11 Türk'le oynadım, yabancı serbestti. Parayı kulüplerin verdiği bir yerde kararı da onların vermesi gerekir. Bunun için UEFA ve TFF'nin kriterleri var zaten. Sattığınız kadar almanın ne kadar zor olduğunu gelin bize sorun. Ben, 'bu kadar fazla yabancı olduğu zaman Türk oyuncusu yetişmiyor' anlayışına hiçbir zaman inanmadım ve buradan zarar görecek olan da bendim o dönem. Biz 2016'ya gittik. AB vatandaşlarının zaten dolaşımının serbest olduğu Avrupa'da yabancı oyuncular serbest.