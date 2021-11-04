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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında Sofiane Feghouli müthiş avladı! 12 yıl sonra bir ilk... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile kozlarını paylaştı. Kaşılaşmanın 43. dakikasında sarı kırmızılı futbolcu Sofiane Feghouli, şık bir gole imza attı. Feghouli, gol sonrası teknik direktör Fatih Terim'e koşarak sevincini onunla yaşadı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 21:48 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 00:22
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında Sofiane Feghouli müthiş avladı! 12 yıl sonra bir ilk... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile kozlarını paylaştı. Kaşılaşmanın 43. dakikasında sarı kırmızılı futbolcu Sofiane Feghouli, şık bir gole imza attı.

Feghouli, gol sonrası teknik direktör Fatih Terim'e koşarak sevincini onunla yaşadı.

12 YIL SONRA BİR İLK!

Sofiane Feghouli bu golle birlikte, Avrupa Ligi gruplarında Mehmet Topal'ın 2009'da oynanan Dinamo Bükreş maçından sonra ceza sahası dışından gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

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Görüntüler Exxen'den alınmıştır...

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