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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da sağ bek sıkıntısı! 5 isim bir Mariano etmedi

Galatasaray, Mariano'nun ayrılışı sonrası sağ bekte bir türlü aradığını bulamadı. Geçen sezon gönderilen Brezilyalı yıldız 105 maçta 16 asist yaparken, Mariano sonrası sağ bek oynayan toplam 5 futbolcu ise 94 maçta sadece 2 asistte kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da sağ bek sıkıntısı! 5 isim bir Mariano etmedi

Sacha Boey'in sakatlığının nüksetmesiyle büyük bir şok yaşayan Galatasaray son iki sezonda büyük bir sağ bek sıkıntısı yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezon sözleşmesinin bitmesinin ardından gönderilen Mariano'nun yerini dolduramadı.

Takvim'in derlediği habere göre; Brezilyalı yıldız 105 maçta forma giymiş ve 2 gol atarken, 16 da asist yapmıştı. Ancak Marina sonrası sağ bekte görev yapan Linnes, Omar, Şener, Yedlin ve Boey 94 maça çıkarken sadece 6 asistlik katkı sağlayabildi. Şimdi Galatasaray'ın devre arasında Yedlin'i gönderip yeni sağ bek alacağı iddia ediliyor.

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