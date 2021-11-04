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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan zirve aşkına! İşte Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Nef Stadı’ndaki maç saat 20.45’te başlayacak. Moskova’da rakibini mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’da aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini ekleyip liderliğini korumak amacında. Öte yandan Fatih Terim, maç öncesi sahaya süreceği kadroyu açıkladı. İşte Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan zirve aşkına! İşte Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu 4. maçında bugün Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan zirve aşkına! İşte Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçı 11'i

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi 1 puanla son sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan zirve aşkına! İşte Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçı 11'i

Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan zirve aşkına! İşte Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçı 11'i

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak. UEFA'ya bildirilmeyen Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan zirve aşkına! İşte Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçı 11'i

6. KEZ RAKİP OLACAKLAR
Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 5 kez resmi maçlarda rakip oldu. 4 Şampiyonlar Ligi, 1'i de Avrupa Ligi olmak üzere oynanan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Rus ekibi de 2 kez kazandı. Aslan'ın 7 golüne, Moskova takımı 4 golle karşılık verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan zirve aşkına! İşte Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçı 11'i

GALATASARAY-LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI 11'LERİ

Galatasarray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lokomotiv Moskova (muhtemel): Guilherme, Zhıvoglyadov, Jedvaj, Pablo, Rybus, Beka, Barınov, Rybchınskıy, Anjorın, Zemaletdınov, Kerk

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