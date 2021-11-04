GALATASARAY HABERLERİ - Aslan zirve aşkına! İşte Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçı 11'i

6. KEZ RAKİP OLACAKLAR

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 5 kez resmi maçlarda rakip oldu. 4 Şampiyonlar Ligi, 1'i de Avrupa Ligi olmak üzere oynanan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Rus ekibi de 2 kez kazandı. Aslan'ın 7 golüne, Moskova takımı 4 golle karşılık verdi.