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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova maçı öncesi beklenmedik seyirci kararı! TFF'ye rağmen %100

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova maçında seyirci kısıtlamasına gidilmeyeceğini ve NEF Stadyumu tribünlerine tam kapasite taraftar alınacağını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesi yapmış olduğu 'tam kapasiteli seyirci alımı' başvurusunu reddeden TFF'ye rağmen böyle bir karar aldıklarını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2021 Çarşamba 19:11 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2021 Çarşamba 19:36
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova maçı öncesi beklenmedik seyirci kararı! TFF'ye rağmen %100

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım Perşembe akşamı NEF Stadyumu'nda oynanacak Lokomotiv Moskova maçında seyirci kısıtlamasına gidilmeyeceğini ve tam kapasite olarak tribünlere taraftar alınacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesi yapmış olduğu 'tam kapasiteli seyirci alımı' başvurusunu reddeden TFF'ye rağmen böyle bir karar aldıklarını duyurdu.

İşte o açıklama:

"4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.

Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021'den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.

Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz...

Saygılarımızla
Galatasaray Spor Kulübü"

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