SON DAKİKA: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Lokomotiv Moskova maçı 11'ini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli teknik adam, toplantının ardından GS TV canlı yayınına katıldı.

Fatih Terim GS TV'de katıldığı canlı yayında Lokomotiv Moskova maçında sahaya süreceği 11'i açıkladı.

İŞTE TERİM'İN LOKOMOTIV MAÇI 11'İ:

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

DEPLASMANDA KEREM'LE YIKTI

Sarı kırmızılılar grupta 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Cimbom grupta son olarak Moskova'yı deplasmanda Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile 1-0 mağlup etmişti. Galatasaray, Moskova'yı içeride de mağlup edip bir üst tura adını yazdırmak için büyük bir avantaj yakalamak istiyor.

297 MAÇTA 105 GALİBİYET

Avrupa kupalarında bugüne kadar 297 kez oynayan Galatasaray, söz konusu mücadelelerde 105 galibiyet elde etti. 114 kez mağlup olan Aslan, 78 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan maçlarda sarı kırmızılılar rakip fileleri 395 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

5 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANAN GALATASARAY

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde sarı kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Rus temsilcisi de 2 kez kazandı. Galatasaray 7, Moskova 4 gol attı.

SARI KIRMIZILILAR GOL YEMEYİ UNUTTU

Avrupa'daki maçlarda daha konsantre oynayan Galatasaray grup maçlarında bugüne kadar kalesinde gol görmedi. Marcao ile Victor Nelsson ikilisi savunmada gösterdikleri başarılı performansla bunda büyük rol oynadı.

