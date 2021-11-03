Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı öncesi Fatih Terim'den TFF'ye 'seyirci' göndermesi!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu 4. maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleyi yüzde yüz kapasiteyle oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu ancak bu talep reddedildi.



Teknik direktör Fatih Terim, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu ve TFF'nin seyirci kararını yorumladı.



İşte o sözler...



Fatih Terim: Bu maç ilk maça göre daha zor geçecek. Buna göre çalışmalarımızı yaptık. Ona göre de oynayacağız. Biz Galatasaray olarak pandemi süreci başladığından itibaren açıkçası tüm mevzuatlara uyduk. Rakiplerimizin stada 3'er 4'er bin kişi aldığı durumlarda dahil biz stadımıza seyirci almadık. Yüzde yüz kapasiteye demek ki 9'unda geçilebiliyor ama 4'ünde geçilemiyor. Demek ki federasyonumuzun 5 gün için bir bildiği var.

Bu maçla ilgili tam kapasitenin olmamasıyla ilgili çıkan karara da uyarız. Demek ki bu 5 gün fark ediyor. 4 Kasım erken demek.

"50 BİN KİŞİLİK SES ÇIKACAKTIR"

"Kaç taraftarımız olursa olsun, 50 bin kişilik ses çıkacaktır. Ali Sami Yen'de bunlara alışkınız."