Haberler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu golcüleri solladı! Batshuayi Berisha ve Cornelius...

Kerem Aktürkoğlu golcüleri solladı! Batshuayi Berisha ve Cornelius...

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, sezon başından bu yana oynadığı futbolla adeta parmak ısırtıyor. Attığı gollerle ve asistleriyle sarı kırmızılılara hayat veren Kerem, istatistiklerde de Galatasaray'ın ezeli rakiplerini şimdiden sollamış durumda. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 09:15
Kerem Aktürkoğlu golcüleri solladı! Batshuayi Berisha ve Cornelius...

Gaziantep maçında G.Saray'ın 2. golünü ağlara gönderen Kerem bu sezon toplamda gol sayısını 5'e çıkardı. Daha önce ligdeki Kasımpaşa ile Avrupa'daki St. Johnstone, Randers ve L,Moskova maçlarında 1'er gol kaydederken, 4 asistle 9 gole direkt katkı verdi.

Kerem Aktürkoğlu golcüleri solladı! Batshuayi Berisha ve Cornelius...

DIAGNE-MUHAMMED iKiLiSiNE BEDEL KATKI

Kadroda Mbaye Diagne, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu gibi golcüler olmasına rağmen Kerem bu isimlerin tamamını geride bıraktı. Öyle ki Diagne 14 maçta 3 gol, 2 asistle 5 gole katkı sağlarken 14 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırabilen Muhammed'in ise 1 de asisti bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu golcüleri solladı! Batshuayi Berisha ve Cornelius...

10 KAT FAZLA MAAŞ ALAN HALiL YANINA YAKLAŞAMADI

Halil Dervişoğlu ise 9 karşılaşmada şans bulurken 1 gol, 1 asistle sadece 2 gole katkı sağlayabildi. 850 bin Euro kazanan ve maaşı 900 bin TL olan Kerem'in neredeyse 10 katı alan Halil de henüz istenen seviyeye gelemedi.

Kerem Aktürkoğlu golcüleri solladı! Batshuayi Berisha ve Cornelius...

MUSLERA BiLE MAÇ KAÇIRDI ANCAK KEREM KAÇIRMADI
G.Saray'da istikrar abidesi Fernando Muslera bile 1 maç kaçırırken, takımın bu sezon 11'i ligde, 9'u Avrupa'da oynadığı 20 resmi karşılaşmada da görev yapan tek futbolcu Kerem oldu.

Kerem Aktürkoğlu golcüleri solladı! Batshuayi Berisha ve Cornelius...

BU SEZONKi GOLLERiN YÜZDE 31'iNDE SAHNEDE

Galatasaray bu sezon Avrupa'da 12'i Süper Lig'de ise 17 gol atarken 29'un golün 9'una Kerem Aktürkoğlu direkt katkı verdi. Yani bu sezon atılan gollerin yüzde 31'inde genç futbolcu gol ya da asistle ile sahnedeydi.

Kerem Aktürkoğlu golcüleri solladı! Batshuayi Berisha ve Cornelius...

PiYASA DEĞERi 200 BiN EURO'DAN 6 MiLYON EURO'YA ÇIKTI

Kerem, Galatasaray'da 1.5 yılda gösterdiği performansla piyasa değerini de yükseltti. Sarı kırmızılıların transferi açıkladığı 2 Eylül 2020'de 200 bin Euro olan piyasa değeri 30 kat artışla 6 milyon Euro'ya yükseldi.

Kerem Aktürkoğlu golcüleri solladı! Batshuayi Berisha ve Cornelius...

RAKiP YILDIZLAR GERiDE KALDI

Hürriyet'in haberine göre Kerem, Galatasaray'ın ezeli rakiplerinin dünyaca ünlü forvetlerini de geride bıraktı. Beşiktaşlı Michy Batshuayi 5, Trabzonsporlu Andreas Cornelius 4, Fenerbahçeli Mergim Berisha toplam 3 gole doğrudan katkıda bulunurken Kerem'in gerisinde kaldılar.

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