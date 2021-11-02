Kerem Aktürkoğlu golcüleri solladı! Batshuayi Berisha ve Cornelius...

Gaziantep maçında G.Saray'ın 2. golünü ağlara gönderen Kerem bu sezon toplamda gol sayısını 5'e çıkardı. Daha önce ligdeki Kasımpaşa ile Avrupa'daki St. Johnstone, Randers ve L,Moskova maçlarında 1'er gol kaydederken, 4 asistle 9 gole direkt katkı verdi.
DIAGNE-MUHAMMED iKiLiSiNE BEDEL KATKI
Kadroda Mbaye Diagne, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu gibi golcüler olmasına rağmen Kerem bu isimlerin tamamını geride bıraktı. Öyle ki Diagne 14 maçta 3 gol, 2 asistle 5 gole katkı sağlarken 14 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırabilen Muhammed'in ise 1 de asisti bulunuyor.
10 KAT FAZLA MAAŞ ALAN HALiL YANINA YAKLAŞAMADI
Halil Dervişoğlu ise 9 karşılaşmada şans bulurken 1 gol, 1 asistle sadece 2 gole katkı sağlayabildi. 850 bin Euro kazanan ve maaşı 900 bin TL olan Kerem'in neredeyse 10 katı alan Halil de henüz istenen seviyeye gelemedi.