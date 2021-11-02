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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'nun gözü Marcao'da! “Transferi bitirin” (GS spor haberi)

Süper Lig'de oynadığı futbolla adeta hayran bırakan Galatasaraylı yıldız oyuncu Marcao, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da dikkatini çekti. Oynadığı maçlarda takımının gol yeme ortalaması 1.5'ten 0.33'e inen Brezilyalı için Napoli vites yükseltti. Ünlü teknik direktör Mourinho da Roma yönetimine "Transferi bitirin" dedi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'nun gözü Marcao'da! “Transferi bitirin” (GS spor haberi)

Gaziantep FK maçının 'oyuncusu' olan Marcao'nun cezalı olduğu 8 haftada 12 gol yiyen sarı-kırmızılı takımın maç başına 1.5 olan gol yeme ortalaması, Marcao sahada olunca 0.33'e iniyor.Brezilyalı stoperin oynadığı Avrupa Ligi grubundaki 3 maç ve ligdeki 3 karşılaşmada Galatasaray sadece Beşiktaş'tan 2 gol yedi. Sezon başında kadro dışı kaldığı dönemde 25 yaşındaki Sambacı'ya talip olan Napoli'nin kiralama teklifi kabul edilmemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'nun gözü Marcao'da! “Transferi bitirin” (GS spor haberi)

Serie A'da lider olan Napoli, Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre; izlemeye devam ettiği Marcao için devre arasında tekrar Galatasaray'la görüşme kararı aldı.İtalyan kulübü bu kez 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis teklifinde bulunacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'nun gözü Marcao'da! “Transferi bitirin” (GS spor haberi)

Napoli dışında Roma da Marcao'yu listesine aldı ve Jose Mourinho'dan bu transfere onay çıktı. Galatasaray yönetimi, 15 milyon Euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Marcao'nun olası satışı düşünülerek yaz transfer döneminde Victor Nelsson kadroya katılmıştı.

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