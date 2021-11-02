Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını sürdürdü!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı kırmızılı takımın yaptığı antrenmanı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in davetiyle kulüp çalışanları takip etti. Antrenmanı izleyen Galatasaray Spor Kulübü çalışanları, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldu.
Buluşmada Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, ikinci başkan Polat Bengiserp, başkan yardımcısı Bikem Kanık, genel sekreter Köksal Ünlü, Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Demirel de yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.