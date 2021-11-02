Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Roma ve Lille Claudiu Petrila transferi için devrede!

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Roma ve Lille Claudiu Petrila transferi için devrede!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, sezon başında kadrosuna Olimpiu Morutan ve Cicaldau'yu kadrosuna katmış ve gençleştirme operasyonuna gitmişti. Galatasaray scoutları, bir hayli memnun kalınan ikilinin ardından bir Rumen transferi daha yapmayı planlıyor. Buna göre Aslan, Claudiu Petrila'yı istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 13:16
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Roma ve Lille Claudiu Petrila transferi için devrede!

Galatasaray, sezon başında Romanya'dan Olimpiu Morutan ve Cicaldau'yu getirmiş ve her iki genç yetenekten de bir hayli memnun kalmıştı. Cimbom, kadrosuna yeni Rumen yıldızları katmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Romanya basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, şu anda Cluj forması giyen Claudiu Petrila'yı kadrosuna katmak istiyor.

2 DEV RAKİP
Haberin detaylarında, Roma ve Lille'in de Claudiu Petrila ile ilgilendiği ifade edilirken, genç yetenek için scoutların devrede olduğu kaydedildi.

Claudiu Petrila bu sezon toplamda 22 maça çıkarken 5 gol 3 asist üretti.

SON DAKİKA