GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Roma ve Lille Claudiu Petrila transferi için devrede!

Galatasaray, sezon başında Romanya'dan Olimpiu Morutan ve Cicaldau'yu getirmiş ve her iki genç yetenekten de bir hayli memnun kalmıştı. Cimbom, kadrosuna yeni Rumen yıldızları katmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Romanya basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, şu anda Cluj forması giyen Claudiu Petrila'yı kadrosuna katmak istiyor.

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Haberin detaylarında, Roma ve Lille'in de Claudiu Petrila ile ilgilendiği ifade edilirken, genç yetenek için scoutların devrede olduğu kaydedildi.

Claudiu Petrila bu sezon toplamda 22 maça çıkarken 5 gol 3 asist üretti.