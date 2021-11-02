GALATASARAY HABERİ: Muhteşem beşli! Aslan'ın genç yıldızları göz kamaştırıyor (GS spor haberi)

Yaz transfer döneminde kadrosunu genç isimlerle güçlendiren Aslan, bu politikanın meyvelerini toplamaya başladı. Galatasaray'ın genç oyuncuları hem oynadıkları futbolla hem de yaptıkları skor katkılarıyla takımlarını sırtlıyorlar. Gaziantep ekibi karşısında kilidi açan isim Olimpiu Morutan oldu. Sağ çaprazdan nefis bir gol attı. 22 yaşındaki oyuncu, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında da takımına 3 puanı kazandıran golleri kaydetmişti.
Yaz transfer döneminde kadrosunu genç isimlerle güçlendiren Aslan, bu politikanın meyvelerini toplamaya başladı. Galatasaray'ın genç oyuncuları hem oynadıkları futbolla hem de yaptıkları skor katkılarıyla takımlarını sırtlıyorlar. Gaziantep ekibi karşısında kilidi açan isim Olimpiu Morutan oldu. Sağ çaprazdan nefis bir gol attı. 22 yaşındaki oyuncu, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında da takımına 3 puanı kazandıran golleri kaydetmişti.
EN İYİ FUTBOLUNU ORTAYA KOYDU
Kerem Aktürkoğlu ise Gaziantep FK maçında kapanışı yapan golü attı. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'ın tüm kulvarlarda çıktığı her maçta süre aldı. 20 maçta görev yapan Kerem, 5 gol 4 asistlik katkı verdi. Morutan ve Kerem'in golleri oldukça şıktı ama Marcao'ya ayrı bir yer ayırmak gerekiyor. Beşiktaş derbisiyle ligde sahalara dönen Brezilyalı futbolcu, tam 16 ikili mücadele kazandı. Galatasaray'daki kariyerinin en iyi maçını oynadı.
GOL ORTALAMASINI AŞAĞI ÇEKTİ
Brezilyalı stoperin Süper Lig'de cezalı olduğu 8 haftada 12 gol yiyen sarı-kırmızılı takımın maç başına 1.5 olan gol yeme ortalaması, Marcao sahada olunca 0.33'e iniyor. Marcao'nun oynadığı Avrupa Ligi grubundaki 3 maç ve ligdeki 3 karşılaşmada Galatasaray sadece Beşiktaş'tan 2 gol yedi. Tabii Nelsson da iyi mücadele etti ve önemli ataklar kesti. Gaziantep maçının yıldızları arasına Berkan'ı da katmak gerekiyor. Genç oyuncu, 12.2 km ile Gaziantep FK maçının en çok koşan futbolcusu oldu.
Savaş ÇORLU