Spor yazarları Galatasaray - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Halil çok iyi futbolcu olmasına rağmen onu tek forvet oynatmak bu kritik haftalarda bence çok riskli.

İşte tam bu noktada, Mohamed ya da Diagne'nin tamamlayıcısı olmak için Terim'in daha güçlü bir orta saha rotasyonuna sahip olması şart.

Marcao'nun dönüşü adeta iyi bir transfer gibi oldu. Teknik heyetin Brezilyalı oyuncuyu çok sık yere düşmemesi için uyarması lazım.

İyi ve iddialı bir takımın stoperi her fırsatta bu denli çok kendini yere bırakmamalı. Kerem'in, Feghouli'nin harika pasıyla farkı ikiye çıkaran golünün ardından Halil ile Morutan yerine oyuna giren iki kişiden (Emre, Taylan) birinin Diagne ya da Mohamed olmaması en az "tek forvet Halil" tercihi kadar manidardı.

Galatasaray'ın ligin en zengin rotasyonuna sahip olduğu golcü hattında gelinen nokta hayli ilginç.