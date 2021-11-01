Spor yazarları Galatasaray - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - GOLCÜ KİM?
Şampiyon olmak istiyorsan kulüben güçlü olacak" derler; doğrudur da… Fakat bu cümlenin sahada güçlü bir oyunu olan iyi bir ilk on bir varken sarf edilmesi esastır. Fatih Hoca maç önü demecinde sahaya sürdüğü takımın gençliğine dikkat çekerken devre arasını minimum zayiatla görmek istediğini bir kez daha gizlemedi. Terim'in, daha önce de çok eleştirilen, Ocak ayına dikkat çeken açıklamasını tekrarlaması hayli enteresandı.
Hoca demek ki şu an elindeki kadroya pek güvenmiyor.
Morutan, 45+'da o muazzam golü atmasaydı muhtemelen ikinci yarıya başlamayacak isimlerden biri olacaktı. Bu denli iyi bir şutorün gerekirse kişisel antrenörle mevcut performansının üzerine koyması için ne gerekiyorsa yapılması lazım.
Rumen futbolcunun attığı muhteşem gole karşın Galatasaray'ın ideal on biri seviyesine ulaşması ve orada kalıcı olması için hala biraz erken. Barış Alper'in 46'da çıkması doğruydu ancak yerine giren ismin bu kez Babel değil de Feghouli olması herkes için sürprizdi.