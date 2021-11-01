Lokomotiv Moskova'nın eski golcüsünden Galatasaray maçı sözleri! "Yenebilirler"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesi, Rus temsilcisinin eski golcüsü Dmitri Bulykin, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

41 yaşındaki eski golcü yaptığı konuşmada, Lokomotiv Moskova'nın, Galatasaray'ı deplasmanda yenebileceğini ifade etti.

"OYUNA KENDİLERİNİ VERİRLERSE..."

Bulykin yaptığı konuşmada, "Oyuncular bir araya gelir ve maça inanırlarsa, teknik direktör de oyuncu seçimini dikkatlice yaparsa ve kendini tamamen oyuna verirse Galatasaray'ı yenebilirler. Yenmelidirler de." dedi.

Galatasaray ve Lokomotiv Moskova, 4 Kasım Perşembe günü NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele, 20.45'te başlayacak.



