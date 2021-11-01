Hagi misin mübarek

Derbiyi 2-1 kaybederek taraftarlarını üzen sarıkırmızılılar, Gaziantep galibiyetiyle hayata döndü. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kırmızı-siyahlı ekibi sahasında konuk eden Cimbom etkili bir futbol ortaya koydu. Galatasaray'ı rakibi karşısında öne geçiren gol ilk yarının uzatma dakikalarında geldi. 40+8. dakikada rakipten seken topu düzelten Rumen futbolcu, sağ çaprazdan müthiş bir şut çıkardı ve Günay'ı avladı.



LOKOMOTİV MOSKOVA DÜŞÜNSÜN

İkinci yarıda, Feghouli kendisini hatırlatan isimdi. Orta sahada adeta bir maestro gibi oynayan Cezayirli, özellikle Kerem'i iki kez defansın arkasına kaçırdı. İlkinde kaleciye takılan Kerem, ikincisinde affetmedi ve skoru ilan eden golü kaydetti. Cimbom iki genç yıldızıyla sonuca ulaşırken lider Trabzon ile arasındaki farkı 7'ye düşürdü. Beşiktaş ile puanını (20) eşitledi, Fenerbahçe'nin de 1 puan önüne geçti. Galatasaray, hafta içinde Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.