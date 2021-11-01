Galatasaray'ın transfer hedefi Andrei Ivan'dan Rumen basınına flaş transfer açıklaması! Resmi teklif ve ayrılık...

Maç öncesi Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Başkan, yönetim ve teknik heyet olarak bir yol çizdik. Gençlerin oynama sebebi sadece yaş değil, yeteneklerinin müsait olmasından kaynaklanıyor. Genç veya tecrübeli ayrımı yapmıyorum. Eğer biz onların fazla tecrübeli olmadığı dönemleri en az kayıpla geçersek, ocakta bazı değişimlerle daha çok kazanan bir takım haline gelebiliriz." diyerek ara transferde yapılacak takviyeleri işaret etmişti.