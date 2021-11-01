Haberler Galatasaray Galatasaray'ın transfer hedefi Andrei Ivan'dan Rumen basınına flaş transfer açıklaması! Resmi teklif ve ayrılık...

Galatasaray'ın transfer hedefi Andrei Ivan'dan Rumen basınına flaş transfer açıklaması! Resmi teklif ve ayrılık...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların ara transfer sezonunda kadrosuna katmayı hedeflediği Rumen golcü Andrei Ivan, ülkesinin basınında flaş bir açıklamada bulundu. Universitatea Craiova'nın CS Mioveni'yi 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada 4 gole imza atarak yıldızlaşan Ivan, Galatasaray transferine dair konuşurken geleceğine ilişkin verdiği kararı da açıkladı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 09:27
Galatasaray'ın transfer hedefi Andrei Ivan'dan Rumen basınına flaş transfer açıklaması! Resmi teklif ve ayrılık...

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmış ve zirve yarışında önemli bir 3 puan elde etmişti.

Galatasaray'ın transfer hedefi Andrei Ivan'dan Rumen basınına flaş transfer açıklaması! Resmi teklif ve ayrılık...

Maç öncesi Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Başkan, yönetim ve teknik heyet olarak bir yol çizdik. Gençlerin oynama sebebi sadece yaş değil, yeteneklerinin müsait olmasından kaynaklanıyor. Genç veya tecrübeli ayrımı yapmıyorum. Eğer biz onların fazla tecrübeli olmadığı dönemleri en az kayıpla geçersek, ocakta bazı değişimlerle daha çok kazanan bir takım haline gelebiliriz." diyerek ara transferde yapılacak takviyeleri işaret etmişti.

Galatasaray'ın transfer hedefi Andrei Ivan'dan Rumen basınına flaş transfer açıklaması! Resmi teklif ve ayrılık...

BİR RUMEN DAHA GÜNDEME GELMİŞTİ
Sezon başında Olimpiu Morutan ve Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde de Rumen santrfor Andrei Ivan için girişimlere başlayacağı ifade edilmişti.

Galatasaray'ın transfer hedefi Andrei Ivan'dan Rumen basınına flaş transfer açıklaması! Resmi teklif ve ayrılık...

TRANSFER İÇİN FLAŞ YANIT!
Andrei Ivan yaptığı açıklamada, Rumen basınının kendisine sorduğu Galatasaray ve transfer sorusunu cevapladı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Andrei Ivan'dan Rumen basınına flaş transfer açıklaması! Resmi teklif ve ayrılık...

Universitatea Craiova'nın son olarak oynadığı CS Mioveni maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ivan, Cimbom'a transfer olmak istemediğini ifade etti.

Galatasaray'ın transfer hedefi Andrei Ivan'dan Rumen basınına flaş transfer açıklaması! Resmi teklif ve ayrılık...

İŞTE O SÖZLER
Andrei Ivan, yaptığı konuşmada, "Galatasaray'dan gelen teklif söylentileri doğru değil ama umarım iyi oynar ve Universitatea Craiova'nın şampiyonluğu için elimdem geleni yaparım. Şu anda ayrılmayı düşünmüyorum. Universitatea Craiova'da kalmak ve şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Neler olacağını ileride göreceğiz." dedi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Andrei Ivan'dan Rumen basınına flaş transfer açıklaması! Resmi teklif ve ayrılık...

ANDREI IVAN KİMDİR?
4 Ocak 1997'de Romanya'nın Moreni şehrinde dünyaya gelen Andrei Ivan, 1.85 boyunda ve sol kanatta görev alıyor. Tercih edilmesi halinde Ivan, forvette ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Andrei Ivan'dan Rumen basınına flaş transfer açıklaması! Resmi teklif ve ayrılık...

Kariyerine CS U Craiova U19'da başlayan Ivan, daha sonra Krasnodar ve Rapid Wien'de oynamıştı. Yıldız isim, 2019-20 sezonunda Universitatea Craiova'ya geri döndü.

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