Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim: Bu gençler başaracak

İmparator 90 dakika sonrası öğrencilerini öve öve bitiremedi. Deneyimli çalıştırıcı "Trabzonspor maçı 2-0'dan 2-2. Beşiktaş maçı öne geçtik kaybettik. Kasımpaşa maçı 2-0'dan 2-2. Bu maçlarda genç arkadaşlarımıza önemli tecrübeler kazandıracak. Mental anlamda genç arkadaşlarımız daha da gelişecek inşallah. Buraları az zararla atlatırsak ilerisi bizim için açık. Erzincan'a teşekkürler. Kerem'i alt liglerden aldık. Daha da iyi olacak" dedi.



3 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şunları söyledi: "İki yarıyı da iyi oynadık. İlk yarı hiç pozisyon vermedik, bu önemliydi. Pozisyonlar da bulduk. Feghouli daha erken atsa, daha farklı bitebilirdi. 2. yarı daha farklı pozisyonlar bulduk. Avrupa öncesi 3 puan güzel. Yukarısı ile puan farkı açılmaması önemli. Morutan'ı hem içeride, hem kenarda oynatıyoruz. İçlerinde en küçüğü o, biraz da içine kapanık. Avrupa maçı öncesi diğer rakiplerimize yetişme, yukarıdan puan farkının açılmaması gibi bir sürü faktörü düşündüğümüzde 3 puan önemliydi."