Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Lokomotiv Moskova şifresiz nasıl izlenir? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile sahasında karşılaşacak olan Galatasaray, maçı kazanarak gruptan lider çıkma adına önemli bir avantaj kazanmak istiyor. Maçın detayları merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

NEF Stadyumu'nda 4 Kasım 2021 Perşembe akşamında saat 20.45'te başlayacak Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar ayrıca Galatasaray Lokomotiv Moskova maçını şifresiz olarak CBC Sport kanalından da izleyebilecek.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Stat: NEF Stadyumu

Tarih: 4 Kasım 2021 Perşembe

Saat: 20.45

Yayın: Exxen, CBC Sport

CBC SPORT ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin.

Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

E GRUBU

4.HAFTA

4 Kasım Perşembe

20.45 Galatasaray-Lokomotiv Moskova

23.00 Marsilya-Lazio

5.HAFTA

25 Kasım Perşembe

20.45 Galatasaray-Marsilya

20.45 Lokomotiv Moskova-Lazio