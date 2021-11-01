GALATASARAY HABERİ: Cengaver Marcao! Rekor kırdı

Özellikle de Giresun maçında Kerem'e yaptığı sert hareket nedeniyle ligde sahalardan 8 maç ayrı kalan Brezilyalı oyuncunun dönüşü muhteşem oldu. Her maç performansını yükselten Marcao, Gaziantep maçına adeta damga vurdu. Rakip takımın ataklarında adeta kendisini siper eden, her topa koşan Sambacı, istatistikleri alt üst etti. 90 dakika sahada kalan Marcao tam 16 ikili mücadele kazandı, 6 hava topu aldı, 4 top kaptı, yüzde 84.5 pas isabeti sağladı. Nelson da Galatasaray kalesini başarıyla savundu.



"ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Marcao, duygusal anlar yaşadığını söyledi. Soruları yanıtlayan Sambacı, "Zor dönemlerden geçtim. Başta Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. O zor zamanlarda desteğini esirgemedi" dedi.