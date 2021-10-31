SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürerken, Galatasaray rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesinde Galatasaray 17 puanla 8. sırada yer alırken Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplamış durumda.
Mutlak galibiyet isteyen Galatasaray'da golcüler bir türlü istikrar yakalayamazken, Fatih Terim, Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasında gidip gelmeye devam ediyor.