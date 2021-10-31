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SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 4 büyüklerden Trabzonspor haftayı 3 puanla kapatırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerine mağlup olurken haftayı puansız kapattı. Galatasaray ise 11. hafta karşılaşmasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi son hazırlıklarını yapan Aslan mutlak 3 puan ararken Terim, iler uçta kullanacağı ismi de belirledi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 10:25
SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürerken, Galatasaray rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

Karşılaşma öncesinde Galatasaray 17 puanla 8. sırada yer alırken Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplamış durumda.

SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

Mutlak galibiyet isteyen Galatasaray'da golcüler bir türlü istikrar yakalayamazken, Fatih Terim, Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasında gidip gelmeye devam ediyor.

SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

İleri uçta takımı taşıyacak ismi bulmaya çalışan Terim, forvette Halil'e şans verecek. Diagne ve Mohamed ise kulübede şans bekleyecek.

SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

İşte G.Saray'ın muhtemel Gaziantep FK maçı 11'i

SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

MUSLERA

SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

YEDLIN

SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

NELSSON

SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

MARCAO

SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

AANHOLT

SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

BARIŞ

SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

BERKAN

SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

MORUTAN

SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

CICALDAU

SPOR HABERİ - Fatih Terim golcüsünü seçti! İşte Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayacak isim

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