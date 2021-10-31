Haberler Galatasaray Kadro değişiyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Kadro değişiyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 11. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş’a yenilerek galibiyet serisini kaybeden ve zirvenin 10 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar taraftarı önünde kazanmayı amaçlıyor. Aslan'da teknik direktör Fatih Terim hem sistem hem de kadroda değişikliğe gidecek. İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçında muhtemel 11'ler

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 06:50
Kadro değişiyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Geçen hafta Beşiktaş'a yenilerek büyük yara alan sarı-kırmızılı ekip, bu hafta Trabzonspor'un sahadan galibiyetle ayrılmasıyla zirvenin 10 puan gerisine düştü. Gaziantep FK karşısında galibiyetten başka sonuç düşünmeyen ve eğer yarışta kalmak istiyorsa bugün kazanmaktan başka şansı olmayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hem sistem hem de kadroda değişikliğe gidecek.

Kadro değişiyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

ERKEN GOLÜ HEDEFLİYOR
Gaziantep FK karşısında Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne yedek kulübesine çekilecek, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ilk 11'e girecek. Son dönemde Taylan-Berkan- Cicaldau ile üçlü orta saha tercih eden Fatih Terim, bu kez Olimpiu Morutan'ı öne çıkaracak ve sistemini onun üzerine kuracak. Berkan- Cicaldau ikilisi orta sahayı kontrol edecek. Kanatlarda Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta ise Halil oynayacak. Morutan ise 10 numara pozisyonunda forvet arkasında görev yapacak. Bu kez daha çok hücumu düşünecek olan Galatasaray bugün erken gol bulmayı hedefliyor.

Kadro değişiyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

GAZİANTEP İLE 5. KEZ
Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 5. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü. Cimbom geçtiğimiz sezon evinde 3-1 kazanmıştı.

Kadro değişiyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

TAYLAN SINIRDA
Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Ayrıca Taylan Antalyalı sarı kart sınırında bulunuyor. Bugün bir sarı daha görmesi halinde durumunda 12'nci haftadaki Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Kadro değişiyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Barış, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Doğan, Djilobodji, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet

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