Galatasaray'da Fatih Terim bu kez Halil Dervişoğlu'nu seçti!

Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı. Deplasmanda hiç galibiyeti bulunmayan kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'ı yenerek ilk 3 puanını almak istiyor. Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor. Deplasmanda kazanamadı Galatasaray'da golcüler bir türlü istikrar yakalayamazken, Fatih Terim, Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasında gidip gelmeye devam ediyor. İleri uçta takımı taşıyacak ismi bulmaya çalışan Terim, forvette Halil'e şans verecek. Diagne ve Mohamed ise kulübede şans bekleyecek.