GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Türk sağ bek arayışında! Cebrail Karayel ve Bünyamin Balcı...

Bu sezon 11 Süper Lig maçında görev alan Karayel, 3 asiste imzasını attı. Altay'la olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan deneyimli defansın güncel piyasa değeri ise 700 bin euro...

BÜNYAMİN BALCI KİMDİR? 2000 yılında Samsun'da dünyaya gelen Bünyamin Balcı, kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. 2019'da A takıma yükselen Balcı, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 10 karşılaşmada forma giydi, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.