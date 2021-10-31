Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Türk sağ bek arayışında! Cebrail Karayel ve Bünyamin Balcı...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Türk sağ bek arayışında! Cebrail Karayel ve Bünyamin Balcı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon başında kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Sacha Boey'in uzun süreli sakatlığında DeAndre Yedlin'i takıma monte eden teknik direktör Fatih Terim, ABD'li oyuncunun performansından memnun kalmamıştı. Aslan'da sağ bek arayışları başladı. İlk tercihi yerli olan sarı-kırmızılıların listesinde iki isim öne çıkıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 11:24
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Türk sağ bek arayışında! Cebrail Karayel ve Bünyamin Balcı...

Fransız sağ beki Sacha Boey'in sakatlığı ile sarsılan Galatasaray, uzun bir süredir yıldız isimden yararlanamıyor. Sarı-kırmızılılarda Boey'in yerine oynayan ABD'li DeAndre Yedlin ise beklentileri karşılayamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Türk sağ bek arayışında! Cebrail Karayel ve Bünyamin Balcı...

Yeni bir sağ bek arayışında olan Galatasaray, yabancı kısıtlaması nedeniyle bu mevkiye yerli bir takviye yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların listesinde ise iki isim ön plana çıkıyor: Cebrail Karayel ve Bünyamin Balcı...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Türk sağ bek arayışında! Cebrail Karayel ve Bünyamin Balcı...

CEBRAİL KARAYEL KİMDİR?

Süper Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Cebrail Karayel, kariyerine Ankaraspor altyapısında başladı. 27 yaşındaki sağ bek, ocak ayında Ankaragücü'nden Altay'a transfer olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Türk sağ bek arayışında! Cebrail Karayel ve Bünyamin Balcı...

Bu sezon 11 Süper Lig maçında görev alan Karayel, 3 asiste imzasını attı. Altay'la olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan deneyimli defansın güncel piyasa değeri ise 700 bin euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Türk sağ bek arayışında! Cebrail Karayel ve Bünyamin Balcı...

BÜNYAMİN BALCI KİMDİR?

2000 yılında Samsun'da dünyaya gelen Bünyamin Balcı, kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. 2019'da A takıma yükselen Balcı, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 10 karşılaşmada forma giydi, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Türk sağ bek arayışında! Cebrail Karayel ve Bünyamin Balcı...

Bünyamin Balcı'nın Antalyaspor'la olan sözleşmesi 2025'te bitecek. 21 yaşındaki genç sağ bekin güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon euro...

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