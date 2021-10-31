Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. e grubu maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile sahasında karşılaşacak olan Galatasaray, maçı kazanarak gruptan lider çıkma adına önemli bir avantaj kazanmak istiyor. Maçın detayları merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

NEF Stadyumu'nda 4 Kasım 2021 Perşembe akşamında saat 20.45'te başlayacak Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar ayrıca Galatasaray Lokomotiv Moskova maçını şifresiz olarak CBC Sport kanalından da izleyebilecek.