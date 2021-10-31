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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray 4. hafta maçında Lokomotiv Moskova ile kozlarını paylaşacak. Aslan, deplasmanda kazanarak liderliğini sürdürmüştü. Fatih Terim'in öğrencileri bu maçı da kazanarka puanını 10'a yükseltmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 17:25
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. e grubu maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile sahasında karşılaşacak olan Galatasaray, maçı kazanarak gruptan lider çıkma adına önemli bir avantaj kazanmak istiyor. Maçın detayları merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

NEF Stadyumu'nda 4 Kasım 2021 Perşembe akşamında saat 20.45'te başlayacak Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar ayrıca Galatasaray Lokomotiv Moskova maçını şifresiz olarak CBC Sport kanalından da izleyebilecek.

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