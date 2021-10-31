GALATASARAY HABERLERİ: Ve Gedson Fernandes imzayı atıyor! Böyle duyurdular

Galatasaray'ın taraftara açık idmanını izlemesi Gedson Fernandes iddialarının daha güçlü konuşulmasına neden oldu. Gedson'un devre arasında sarı-kırmızılı takıma döneceği haberleri yapılırken A Bola'dan Gedson'la ilgili farklı bir haber geldi. Gazete, Benfica yönetim kurulunun Gedson'la beraber Morato'nun sözleşmelerinin yenilemesinin fiilen gerçekleştiğini iddia etti. Oyuncuların sözleşme şartları ve ücretlerinin kısa süre içinde açıklanacağına yer verdi.



Gedson'un Benfica ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Portekiz ekibi, genç yıldızı ucuza kaptırmamak için anlaşmasını uzatıp satmak istiyor. Şimdi gözler Galatasaray'ın devre arasında getirmek istediği Gedson ve Benfica'ya çevrildi.