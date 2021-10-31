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GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'dan Fatih Terim sözleri! "Hep yanımda oldu"

Son dakika spor haberi: Galatasaray sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao performansıyla maça damga vurdu. Kritik müdahalerle ön plana çıkan 25 yaşındaki futbolcu galibiyetin mimarlarından oldu. Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Marcao, "Kazanmak çok kritikti ve istediğimizi aldık. Taraftar hep yanımızda, bu güzel oyunu ve 3 puanı kutlamak iyi hissettirdi." dedi. Öte yandan yıldız savunmacı, teknik direktör Fatih Terim'in hep yanında olduğunu söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 23:08
GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'dan Fatih Terim sözleri! "Hep yanımda oldu"

Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao, Gaziantep FK karşılaşmasının ardıdan açıklamalarda bulundu. Galibiyeti değerlendiren Marcao "Hocamız, bizi iyi çalıştırdı. Dersimize çalışmıştık. Gaziantep FK'dan daha çok istedik. Kazanmak çok kritikti ve istediğimizi aldık. Taraftar hep yanımızda, bu güzel oyunu ve 3 puanı kutlamak iyi hissettirdi." dedi.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"
Açıklamalarına devam eden Marcao "Maç sonu duygusal anlar yaşandı. İnanılmaz mutluluk yaşadım. Çok zor anlardan geçtim. Hem ailem, hem de ben istemediğimiz şeyler yaşadık. Fatih Hoca hep yanımda oldu, bütün takım aynı şekilde... O günlerde geride kaldı. Hedefimiz şampiyonluk. Çok fazla da havaya girmemek lazım. Takımı kutlarım. Sadece 3 puan. Yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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