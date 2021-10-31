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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş penaltı kararı! Cicaldau...

Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar Mostafa Mohamed ile bir de penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Teknik direktör Fatih Terim maç sonunda penaltıyı Cicaldau'nun kullanması gerektiğini söylemişti. Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili talimatını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 11:58 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 13:38
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş penaltı kararı! Cicaldau...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçında yaşanan penaltı krizine el attı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş penaltı kararı! Cicaldau...

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli teknik adam, derbide Mustafa Muhammed'in Cicaldau'dan topu alıp penaltıyı kullanması sonrasında takımla yaptığı toplantıda oyuncularına uyarıda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş penaltı kararı! Cicaldau...

Duran topları sadece Cicaldau'nun kullanacağını söyleyen Terim'in, "Beşiktaş maçındaki hatamız mağlubiyete neden oldu. Bundan sonra duran topları ve penaltıları Cicaldau kullanacak." dediği öğrenildi.

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