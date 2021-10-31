Haberler Galatasaray Galatasaray Gaziantep maçı CANLI izle! GS Antep maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Galatasaray Gaziantep maçı CANLI izle! GS Antep maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Sarı-kırmızılılar, seyircisi önünde kazanarak zirveyle arasındaki farkı azaltmak istiyor. Konuk ekip Gaziantep FK ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı ve maçla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 19:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 19:41
Galatasaray Gaziantep maçı CANLI izle! GS Antep maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puansız geçtiği haftayı 3 puanla kapatarak zirveyle arasındaki farkı azaltmak istiyor.

NEF Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapıyor. Müsabakanın VAR koltuğunda Mert Güzenge oturuyor. Galatasaray - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı ve maçla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış, Morutan, Kerem, Halil

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Caulker, Djilobodji, Toşça, Ertuğrul, Doğan, Maxim, Merkel, Dicko, Muhammet

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray - Gaziantep FK maçı BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SACHA BOEY VE ARDA TURAN FORMA GİYEMİYOR!
Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında görev yapamıyor. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer almadı.

GAZİANTEP FK İLE 5. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 5. kez karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.

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