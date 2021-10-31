Galatasaray Gaziantep FK maçı öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu! "Gençlerimizin oynama sebebi..."

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Onlar da (Gaziantep FK) burada sonuç almak isteyeceklerdir. Dikkat etmemiz gereken bir takım. Çok hafta var ama mümkünse her haftayı kazanarak geçmek lazım ama arada bir böyle puan kayıpları oluyor. Umarım bugün 3 puan alırız.

Hemen perşembe günü önemli bir Avrupa kupası maçı oynayacağız, sonra Fatih Karagümrük... O yüzden kayıpların aklımızda olmayacak derecede çok olduğu bir 10 maç başlangıcı yaptığımızı düşünüyorum, umarım bunu telafi ederiz.

Başkan, yönetim ve teknik heyet olarak bir yol çizdik. Gençlerin oynama sebebi sadece yaş değil, yeteneklerinin müsait olmasından kaynaklanıyor. Genç veya tecrübeli ayrımı yapmıyorum.