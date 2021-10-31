Galatasaray - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

📺 GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 31 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Barış, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Doğan, Djilobodji, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet

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📋 LİGDEKİ 5. RANDEVU

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere 5 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı. Ligdeki maçlarda Galatasaray'ın 10 golüne, Gaziantep FK 5 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 3-1, Gaziantep'de de 2-1'lik skorla kazandı.

🚑 ARDA İLE BOEY FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcu sakatlıklarından dolayı oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Sacha Boey, mücadelede görev alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca Taylan Antalyalı da sarı kart sınırında bulunuyor. Antalyalı, Gaziantep FK maçında sarı kart görmesi halinde 12. haftada deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.

👤 YAŞAR KEMAL UĞURLU DÜDÜK ÇALACAK!

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak müsabakasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig'de 107 maçta düdük çaldı. Bu mücadelelerin 48'ini ev sahibi, 35'ini ise deplasman takımları kazandı. 24 maç ise berabere sona erdi.

👉 MUSLERA YENİDEN GÜVEN TAZELEMEK İSTİYOR



Beşiktaş maçında yediği ilk gol sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Fernando Muslera, güven tazelemek istiyor. 2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı kulüpte olan Uruguaylı file bekçisi, taraftara yeniden gerçek Muslera'yı göstermeyi hedefliyor.





📉 GOLCÜLER ARASINDA REKABET



Galatasaray'da golcüler bir türlü istikrar yakalayamazken, Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasında büyük tatlı bir rekabet var. Ancak Terim, artık net olarak 9 numarasını belirlemek istiyor.