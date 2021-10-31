Fotomaç ödülü baş köşede

Türk spor basınının bir numarası FOTOMAÇ'ın düzenlediği Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Futbol dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı törende, 'Yılın En İyileri' taçlanırken milli takım, Galatasaray ve yurt dışındaki başarılarıyla adını tarihe altın harflerle yazdıran Fatih Terim de 'Türk futboluna üstün hizmet ödülü'ne layık görüldü. Önceki gün Fiorentina'da birlikte çalıştığı Giancarlo Antognoni kendisini ziyaret ederken Fotomaç'ın ödülünün de masasının baş köşesinde yer aldığı görüldü. Bu vesileyle, Fotomaç ailesi olarak hocamızı bir kez daha gönülden kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.