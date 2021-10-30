Morutan 10 numaraya

Steaua Bükreş'ten transfer edilen Olimpiu Morutan, taraftarı heyecanlandıran isimlerin başında geliyor. Lig ve Avrupa'da 2 gol ve 2 asiste imzasını koyan Rumen futbolcu, buna karşılık henüz hocası Fatih Terim'i ikna edemese de antrenmanlarda temposunu yükseltmeye başladı. Rumen oyuncu 8 kez ilk 11'de çıktığı maçların hiçbirinde 90 dakika sahada kalamadı. Özellikle de Beşiktaş maçında kenara alınması tepki çekmişti. Gaziantep maçında 10 numara görevi alması beklenen Morutan bu hafta oynanacak maçta 90 dakika sahada kalması halinde bir ilke imza atacak.
Steaua Bükreş'ten transfer edilen Olimpiu Morutan, taraftarı heyecanlandıran isimlerin başında geliyor. Lig ve Avrupa'da 2 gol ve 2 asiste imzasını koyan Rumen futbolcu, buna karşılık henüz hocası Fatih Terim'i ikna edemese de antrenmanlarda temposunu yükseltmeye başladı. Rumen oyuncu 8 kez ilk 11'de çıktığı maçların hiçbirinde 90 dakika sahada kalamadı. Özellikle de Beşiktaş maçında kenara alınması tepki çekmişti. Gaziantep maçında 10 numara görevi alması beklenen Morutan bu hafta oynanacak maçta 90 dakika sahada kalması halinde bir ilke imza atacak.