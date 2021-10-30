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Galatasaray'ın Belçika planı suya düştü! Ozornwafor ve Sekidika...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimler Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika, Belçika Ligi ekiplerine kiralandı. İki oyuncu da Belçika'da henüz süre alamazken, yönetimin bu isimlerden bonservis kazanma planı suya düştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaray'ın Belçika planı suya düştü! Ozornwafor ve Sekidika...
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Galatasaray sezon başında yabancı kontenjanını boşaltma adına Valentine Ozornwafor'u Charleroi'ye; Jesse Sekidika'yı ise Leuven'e kiraladı. İki oyuncu da Belçika'da henüz süre alamazken, yönetimin bu isimlerden bonservis kazanma planı suya düştü.

2.5 sene önce sarı-kırmızılı kulübe transfer olan ve sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Nijeryalı defans oyuncusu Ozornwafor, 2019-20 sezonunda da Almeira'ya kiralanmış ve sadece 5 karşılaşmada görev yapmıştı. Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan alınan ve Konyaspor macerası sonrası Leuven'e kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusu Sekidika'nın ise Galatasaray ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor.

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