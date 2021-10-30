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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Hedef Jens Stryger Larsen

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Fransız sağ beki Sacha Boey'in sakatlık döneminde oyuna sürdüğü ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin'den memnun kalmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen'i istediği ifade edildi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 12:29
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Hedef Jens Stryger Larsen

Galatasaray'da ocak hareketliliği şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in Sacha Boey'in yokluğunda görev verdiği Yedlin'in performansından memnun kalmaması üzerine harekete geçen yönetim, Jens Stryger Larsen için bir kez daha devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Hedef Jens Stryger Larsen

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki Danimarkalı sağ bek için İtalyan ekibi Udinese'ye yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Hedef Jens Stryger Larsen

Sezon sonu kulübüyle sözleşmesi sona erecek oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Aslan, bu kez transferi noktalamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Hedef Jens Stryger Larsen

İKİ AYAĞINI KULLANIYOR

Transfer gerçekleşirse, Larsen ve Nelsson'un uyumunun savunma gücünü artırabileceği öngörülüyor. 30 yaşında ve 1.80 boyundaki deneyimli sağ bek, iki ayağını çok iyi kullanabilmesi sebebiyle sol bek mevkisinde de oynayabiliyor

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Hedef Jens Stryger Larsen

JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?

21 Şubat 1991 tarihinde Danimarka'da dünyaya gelen Jens Stryger Larsen, kariyerine Bröndby'de başladı. 2017'de Austria Wien'den Udinese'ye transfer olan Larsen'in kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona erecek. İtalyan takımında şu ana kadar tüm kulvarlarda 151 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, 5 gol atarken 9 da asist yapma başarısı gösterdi. Larsen'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

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